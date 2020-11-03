Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan başlıyor! ZTK 3. Tur maçları hangi maç, ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 3. tur mücadelelerinde 6 kritik maç oynanacak. Kazanan takımların ismini bir sonraki tura yazdıracağı Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçları şu şekilde;

13:00 Balıkesirspor - Esenler Erok (A Spor'dan canlı yayınlanacak)

13:00 Tuzlaspor - Bayburt ÖİS

15:30 Adanaspor - 68 Aksaray Bld (A Spor'dan canlı yayınlanacak)

15:30 Altay - 1922 Konyaspor

18:00 BB Erzurumspor - Karaköprü Bld (A Spor'dan canlı yayınlanacak)

20:30 MKE Ankaragücü - Kocaelispor (A Spor'dan canlı yayınlanacak)