Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan başlıyor! ZTK 3. Tur maçları hangi maç, ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur heyecanı yaşanıyor. Balıkesirspor - Esenler Erokspor, Adana Demirspor - Aksaray Bld, BB Erzurumspor - Karaköprü Bld. ve MKE Ankaragücü - Kocaelispor maçları A Spor'da canlı yayınlanıyor. İşte detaylar... | Ziraat Türkiye Kupası maçlarını canlı izle! Ziraat Türkiye Kupası maçları hangi kanalda? A Spor izle...

Giriş: 03.11.2020 08:08 Güncelleme: 03.11.2020 08:08

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 3. tur mücadelelerinde 6 kritik maç oynanacak. Kazanan takımların ismini bir sonraki tura yazdıracağı Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçları şu şekilde;

13:00 Balıkesirspor - Esenler Erok (A Spor'dan canlı yayınlanacak)
13:00 Tuzlaspor - Bayburt ÖİS
15:30 Adanaspor - 68 Aksaray Bld (A Spor'dan canlı yayınlanacak)
15:30 Altay - 1922 Konyaspor
18:00 BB Erzurumspor - Karaköprü Bld (A Spor'dan canlı yayınlanacak)
20:30 MKE Ankaragücü - Kocaelispor (A Spor'dan canlı yayınlanacak)

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