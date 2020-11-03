Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan başlıyor! ZTK 3. Tur maçları hangi maç, ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 3. tur mücadelelerinde 6 kritik maç oynanacak. Kazanan takımların ismini bir sonraki tura yazdıracağı Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçları şu şekilde;
13:00 Balıkesirspor - Esenler Erok (A Spor'dan canlı yayınlanacak)
13:00 Tuzlaspor - Bayburt ÖİS
15:30 Adanaspor - 68 Aksaray Bld (A Spor'dan canlı yayınlanacak)
15:30 Altay - 1922 Konyaspor
18:00 BB Erzurumspor - Karaköprü Bld (A Spor'dan canlı yayınlanacak)
20:30 MKE Ankaragücü - Kocaelispor (A Spor'dan canlı yayınlanacak)
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