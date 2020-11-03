Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. Tur şöleni!

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. Tur heyecanı, bugün oynanacak 6 karşılaşmayla başlayacak 86 takımın mücadele edeceği bu etapta, maçlar 3 gün boyunca A Spor ekranlarında olacak.

Giriş: 03.11.2020 01:06

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. Tur heyecanı bugün oynanacak 6 karşılaşmayla start alacak. Turkuvaz Medya'nın futbolseverlerle buluşturduğu kupada 3. eleme turunda, 2. Eleme turunu geçen 23 takımın yanı sıra Süper Lig'den Yeni Malatyaspor, Hes Kablo Kayserispor, MKE Ankaragücü, Atakaş Hatayspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Fatih Karagümrük, TFF 1. Lig'de yer alan 18 takım, Misli.com 2. Lig'den 39 takım olmak üzere toplam 86 takım yer alacak.

Futbolseverler üç gün boyunca bu heyecanı A Spor ekranlarında takip edecek. Balıkesirspor- Esenler Erok maçıyla başlayacak kupada bugün A Spor'dan yayınlanacak karşılaşmalar şöyle:

Adana-68 Aksaray, BB Erzurum-Karaköprü, Ankaragücü-Kocaeli.

Yarın 14 maçın oynanacağı 3. Tur, perşembe günkü 23 karşılaşmayla sona erecek.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

EN SON HABERLER

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. Tur şöleni!
Sivas Belediyespor'da Van Spor maçı hazırlıkları
Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur maçlarının programı belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi!
Heyecan dorukta
BİZE ULAŞIN