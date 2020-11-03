MKE Ankaragücü - Kocaelispor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?İlk 11'ler | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında MKE Ankaragücü sahasında Kocaelispor ile karşı karşıya geliyor. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, MKE Ankaragücü - Kocaelispor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | ZTK maçları nasıl izlenir? A Spor izle...

Giriş: 03.11.2020 09:34 Güncelleme: 03.11.2020 19:46

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 3. tur mücadelesinde bugün MKE Ankaragücü ile Kocaelispor karşılaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılmaya devam ediyor. Peki, MKE Ankaragücü - Kocaelispor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

ANKARAGÜCÜ - KOCAELİSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

MKE Ankaragücü - Kocaelispor maçı 3 Kasım Salı günü saat 20:30'da A Spor'da canlı yayınlanacak.

İLK 11'LER:

MKE Ankaragücü: Furkan Bekleviç, Atakan Çankaya, Sarlıja, Erdi, Atila Turan, Voca, Berke, Diousse, Lobjanidze, Alper Potuk, Borven

Kocaelispor: İsmet, Hakan Demirci, Haşim Arda , Batuhan Yayıkcı, Erdinç, Bilal Çubukçu, Mesut, İrfan, Aydın Karabulut, Bahattin, Mervan

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