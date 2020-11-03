MKE Ankaragücü - Kocaelispor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 3. tur mücadelesinde bugün MKE Ankaragücü ile Kocaelispor karşılaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılmaya devam ediyor. Peki, MKE Ankaragücü - Kocaelispor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

ANKARAGÜCÜ - KOCAELİSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

MKE Ankaragücü - Kocaelispor maçı 3 Kasım Salı günü saat 20:30'da A Spor'da canlı yayınlanacak.