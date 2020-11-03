BB. Erzurumspor - Karaköprü Belediyespor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında BB. Erzurumspor sahasında Karaköprü Belediyespor ile karşı karşıya geliyor. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, BB. Erzurumspor - Karaköprü Belediyespor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | ZTK maçları nasıl izlenir? A Spor izle...

Giriş: 03.11.2020 09:16 Güncelleme: 03.11.2020 09:28

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 3. tur mücadelesinde bugün BB. Erzurumspor ile Karaköprü Belediyespor karşılaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılmaya devam ediyor. Peki, BB. Erzurumspor - Karaköprü Belediyespor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

BB. ERZURUMSPOR - KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

BB. Erzurumspor - Karaköprü Belediyespor maçı 3 Kasım Salı günü saat 18:00'da A Spor'da canlı yayınlanacak.

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