Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 3. tur mücadelesinde BB. Erzurumspor ile Karaköprü Belediyespor karşılaıyor.
Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan zorlu karşılaşmada Abdullah Buğra Taşkınsoy düdük çalıyor.
CANLI YAYIN
İLK 11'LER
BB. ERZURUMSPOR: Kayacan, Mina, Gökhan, Mücahit, Murat, Petrus, Osman, Sissoko, Hamroun, Rashad, Sadiku
KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR: Ersel, Nuh, Halil, Hakan, Tugay, Emirhan, Umut, Tolunay, Emre, Erdi, Metehan
BB. ERZURUMSPOR - KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
BB. Erzurumspor - Karaköprü Belediyespor maçı 3 Kasım Salı günü saat 18:00'dan itibaren A Spor'da canlı yayınlanıyor.
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