BB. Erzurumspor - Karaköprü Belediyespor | CANLI İZLE

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında BB. Erzurumspor sahasında Karaköprü Belediyespor ile karşı karşıya geliyor. Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadeleyi Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetiyor. Karşılaşmayı canlı olarak haberimizden izleyebilirsiniz...

Giriş: 03.11.2020 09:16 Güncelleme: 03.11.2020 19:01

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 3. tur mücadelesinde BB. Erzurumspor ile Karaköprü Belediyespor karşılaıyor.

Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan zorlu karşılaşmada Abdullah Buğra Taşkınsoy düdük çalıyor.

CANLI YAYIN

İLK 11'LER

BB. ERZURUMSPOR: Kayacan, Mina, Gökhan, Mücahit, Murat, Petrus, Osman, Sissoko, Hamroun, Rashad, Sadiku

KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR: Ersel, Nuh, Halil, Hakan, Tugay, Emirhan, Umut, Tolunay, Emre, Erdi, Metehan

BB. ERZURUMSPOR - KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

BB. Erzurumspor - Karaköprü Belediyespor maçı 3 Kasım Salı günü saat 18:00'dan itibaren A Spor'da canlı yayınlanıyor.

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