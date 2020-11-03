Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur heyecanı Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Karaköprü Belediyespor arasında oynanan mücadele ile devam etti.

Kazım Karabelir Stadyumu'nda oynanan ve Abdullah Buğra Taşkınsoy'un yönettiği zorlu karşılaşma Erzurumspor'un 6-2'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

Erzurumspor'a galibiyeti getiren goller; Rashad Muhammed, Mücahit Albayrak, Jugurtha Hamroun, Arturo Mina ve Gabriel Obertan'dan (2) geldi.

Karaköprü Belediyespor gollerini ise Emre Okur kaydetti.

Bu sonuçla Büyükşehir Belediye Erzurumspor adını 4. tura yazdırdı.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ: