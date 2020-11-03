BB. Erzurumspor 6-2 Karaköprü Belediyespor

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Karaköprü Belediyespor karşı karşıya geldi. Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan karşılaşma ev sahibi ekip Erzurumspor'un 6-2'lik üstünlüğü ile sonuçlandı. Bu skorla Dadaşlar adını 4. tura yazdırdı.

Giriş: 03.11.2020 09:16 Güncelleme: 03.11.2020 20:12

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur heyecanı Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Karaköprü Belediyespor arasında oynanan mücadele ile devam etti.

Kazım Karabelir Stadyumu'nda oynanan ve Abdullah Buğra Taşkınsoy'un yönettiği zorlu karşılaşma Erzurumspor'un 6-2'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

Erzurumspor'a galibiyeti getiren goller; Rashad Muhammed, Mücahit Albayrak, Jugurtha Hamroun, Arturo Mina ve Gabriel Obertan'dan (2) geldi.

Karaköprü Belediyespor gollerini ise Emre Okur kaydetti.

Bu sonuçla Büyükşehir Belediye Erzurumspor adını 4. tura yazdırdı.

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