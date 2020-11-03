Balıkesirspor - Esenler Erokspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 3. tur mücadelesinde bugün Balıkesirspor ile Esenler Erokspor karşılaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılmaya devam ediyor. Peki, Balıkesirspor - Esenler Erokspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

BALIKESİRSPOR - ESENLER EROK MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Balıkesirspor - Esenler Erok maçı 3 Kasım Salı günü saat 13:00'da A Spor'dan canlı yayınlanacak.