Balıkesirspor 2-2 Esenler Erokspor (PEN 5-6) | GOLLER İZLE

Ziraat Türkiye Kupası 3 . Tur açılış mücadelesinde Balıkesirspor ile Esenler Erokspor karşı karşıya geldi.
Balıkesir Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadelenin normal süresi 2-2 eşitlikle sona erdi.
Uzatma dakikalarında gol sesi çıkmayınca karşılaşmada penaltı atışlarına geçildi ve seri atışlar sonucunda turu atlayan ekip 6-5'lik skorla Esenler Erokspor oldu.
Mücadelede Balıkesirspor'un gollerini Oğuz Han Aynaoğlu ile Anıl Taşdemir (P) kaydederken, Esenler Erok'un sayıları Enes Soy ve Nwankwo'dan geldi.
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