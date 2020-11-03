Balıkesirspor 2-2 Esenler Erokspor (PEN 5-6) | GOLLER İZLE

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur ilk maçında Esenler Erokspor, deplasmanda Balıkesirspor'a konuk oldu. Normal süresi 2-2 biten karşılaşmayı Esenler penaltı atışlarında 6-5 kazandı. Karşılaşmanın gollerine haberimizden ulaşabilirsiniz...

Giriş: 03.11.2020 09:08 Güncelleme: 03.11.2020 16:00

Ziraat Türkiye Kupası 3 . Tur açılış mücadelesinde Balıkesirspor ile Esenler Erokspor karşı karşıya geldi.

Balıkesir Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadelenin normal süresi 2-2 eşitlikle sona erdi.

Uzatma dakikalarında gol sesi çıkmayınca karşılaşmada penaltı atışlarına geçildi ve seri atışlar sonucunda turu atlayan ekip 6-5'lik skorla Esenler Erokspor oldu.

Mücadelede Balıkesirspor'un gollerini Oğuz Han Aynaoğlu ile Anıl Taşdemir (P) kaydederken, Esenler Erok'un sayıları Enes Soy ve Nwankwo'dan geldi.

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