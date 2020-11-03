Ankaragücü 1-2 Kocaelispor | MAÇ SONUCU

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 tur maçları oynanıyor.

Ankaragücü, evinde Kocaelispor ile karşı karşıya geldi ve nefes kesen bir mücadele oynandı.

Süper Lig ekibini 2-1'lik skorla deviren Kocaeli'nin golleri 51'de Mervan, 89+5'te Erdinç'ten geldi.

Ankaragücü tek golünü 74'te Bolingi ile buldu.

Bu sonuçla bir üst tura yükselen ekip Kocaelispor oldu.