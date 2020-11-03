Ankaragücü 1-2 Kocaelispor | MAÇ SONUCU

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında MKE Ankaragücü sahasında Kocaelispor ile karşı karşıya geldi. Mücadele Kocaelispor'un 90+5'te attığı golle 2-1 sonuçlandı. Bir üst tura atlayan takım Kocaelispor oldu.

Giriş: 03.11.2020 09:34 Güncelleme: 03.11.2020 22:52

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 tur maçları oynanıyor.

Ankaragücü, evinde Kocaelispor ile karşı karşıya geldi ve nefes kesen bir mücadele oynandı.

Süper Lig ekibini 2-1'lik skorla deviren Kocaeli'nin golleri 51'de Mervan, 89+5'te Erdinç'ten geldi.

Ankaragücü tek golünü 74'te Bolingi ile buldu.

Bu sonuçla bir üst tura yükselen ekip Kocaelispor oldu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

EN SON HABERLER

Ankaragücü 1-2 Kocaelispor | MAÇ SONUCU
BB. Erzurumspor 6-2 Karaköprü Belediyespor
Adanaspor 2-1 68 Aksaray Belediye MAÇ SONUCU | Ziraat Türkiye Kupası
Balıkesirspor 2-2 Esenler Erokspor (PEN 5-6) | GOLLER İZLE
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan başlıyor! ZTK 3. Tur maçları hangi maç, ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
BİZE ULAŞIN