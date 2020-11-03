Adanaspor - 68 Aksaray Belediye maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 3. tur mücadelesinde bugün Adanaspor ile 68 Aksaray Belediye karşılaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılmaya devam ediyor. Peki, Adanaspor - 68 Aksaray Belediye maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

ADANASPOR - 68 AKSARAY BELEDİYE MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Adanaspor - 68 Aksaray Belediye maçı 3 Kasım Salı günü saat 15:30'da A Spor'da canlı yayınlanacak.