Adanaspor - 68 Aksaray Belediye | CANLI YAYIN

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 3. tur mücadelesinde Adanaspor ile 68 Aksaray Belediye karşı karşıya geliyor. 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Ömer Faruk Gültekin düdük çalıyor.
ADANASPOR - 68 AKSARAY BELEDİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Saat 15.30'da başlayan Adanaspor - 68 Aksaray Belediyespor maçı A Spor'dan canlı yayınlanıyor.
İLK 11'LER
Adanaspor: Yaşar, Ömer Çakı, Evren Korkmaz, Cenk Alptekin, Umut Sözen, Ömer Çiçek, Ahmet Bahçıvan, İsmail Erdoğan, Roni, Serhat Tunç, Ozan Papaker
68 Aksaray Belediye: Mehmet Akif Önal, Ömer Yıldırım, Muhammet Taha Şahin, İbrahim Konuksever, Vehbi Furkan Yıldırım, Gürcan Gözüm, Muzaffer Kahriman, Serkan Gürses, Güney Tutcuoğlu, Necmi Çoban, Mustafa Apardı
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