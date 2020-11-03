Adanaspor - 68 Aksaray Belediye | CANLI YAYIN

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Adanaspor, sahasında 68 Aksaray Belediyespor'u ağırlıyor. 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadelenin tüm detaylarına ve canlı yayınına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Giriş: 03.11.2020 09:11 Güncelleme: 03.11.2020 15:30

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 3. tur mücadelesinde Adanaspor ile 68 Aksaray Belediye karşı karşıya geliyor. 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Ömer Faruk Gültekin düdük çalıyor.

ADANASPOR - 68 AKSARAY BELEDİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Saat 15.30'da başlayan Adanaspor - 68 Aksaray Belediyespor maçı A Spor'dan canlı yayınlanıyor.

İLK 11'LER

Adanaspor: Yaşar, Ömer Çakı, Evren Korkmaz, Cenk Alptekin, Umut Sözen, Ömer Çiçek, Ahmet Bahçıvan, İsmail Erdoğan, Roni, Serhat Tunç, Ozan Papaker

68 Aksaray Belediye: Mehmet Akif Önal, Ömer Yıldırım, Muhammet Taha Şahin, İbrahim Konuksever, Vehbi Furkan Yıldırım, Gürcan Gözüm, Muzaffer Kahriman, Serkan Gürses, Güney Tutcuoğlu, Necmi Çoban, Mustafa Apardı

MAÇ DÖNÜŞÜMLÜ YAYINLANMAKTADIR

ASpor CANLI YAYIN

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