Sivas Belediyespor'da Van Spor maçı hazırlıkları

Sivas Belediyespor, Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında deplasmanda Van Spor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Giriş: 02.11.2020 18:21
Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında deplasmanda Van Spor ile karşılaşacak Sivas Belediyespor, bu maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör Özer Karadaş ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma koşusuyla başlayan antrenman, 3 grup halinde top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından dar alan pas çalışması yeşil-beyazlılar, son bölümde ise jenerasyon çalışması yaparak antrenmanı tamamladı.

Sivas Belediyespor, yarın yapacağı antrenmanla Van Spor Futbol Kulübü maçının hazırlıklarını sürdürecek.

Van Spor Futbol Kulübü ile Sivas Belediyespor 5 Kasım Perşembe günü saat 13.00'da Van Atatürk Stadyumu'nda karşılaşacak. Karşılaşmayı Isparta bölgesi hakemlerinden Berkan Çelik yönetecek.

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