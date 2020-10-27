Kupada 3. tur programı açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur maçlarının programı belli oldu. A Spor'un naklen ekranlara getirdiği, Ziraat Türkiye Kupası'nda, 3. Tur mücadeleleri de tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Türkiye'nin1 numaralı spor kanalı A Spor, Ziraat Türkiye Kupası heyecanını yine futbol severlerle buluşturacak. Program şöyle:

3 KASIM SALI:

13.00 Balıkesir-E.Erok (Atatürk)

13.00 Tuzla-Bayburt (Tuzla)

15.30 Adana-68 Aksaray (5 Ocak)

15.30 Altay-1922 Konya (A.Kocaoğlu)

18.00 Erzurum-Karaköprü (K.Karabekir)

20.30 A.Gücü-Kocaelispor (Eryaman)

4 KASIM ÇARŞAMBA:

13.00 Bandırma-Derince (17 Eylül)

13.00 K.Gücü-B.Tepecik (Aktepe)

13.00 Menemen-24Erzincan (İlçe)

13.00 Ümraniye-Kırklareli (Ümraniye)

13.00 Ankara-Pazar (Osmanlı)

13.00 Bolu-Hacettepe (Atatürk)

13.00 Giresun-Tekirdağ (Atatürk)

15.30 Altınordu-Fethiye (A.Kocaoğlu)

15.30 Ad.Demir-A.Kestel (5 Ocak)

15.30 Karagümrük-Nevşehir (Vefa)

18.00 Kayseri-Yomra (Kadir Has)

20.30 Bursa-Karşıyaka (Bursa)

5 KASIM PERŞEMBE:

13.00 Samsun-Muğla (19 Mayıs)

13.00 Bodrum-Niğde (İlçe)

13.00 Manisa FK-Gümüşhane (M.Özkasap)

13.00 İnegöl-Sultanbeyli (İnegöl İlçe)

13.00 K.Maraş-Soma (12 Şubat)

13.00 Sancaktepe-Serik Bld. (15 Temmuz)

13.00 Tarsus İY-İçel İY (İlçe)

13.00 Z.Kömür-Darıca (Devrek İlçe)

13.00 A.Afyon-K.Karabük (Zafer)

13.00 Uşak-Şile Yıldız (Uşak 1 Eylül)

13.00 Kırşehir-Yozgat (Kırşehir Ahi)

13.00 Çorum FK-Eyüp (Çorum Şehir)

13.00 Kastamonu-Amed (Kastamonu Gazi)

13.00 Ank.Demir-Mamak (TCDD Ank. Demir)

13.00 E.Velimeşe-Karacabey (M.K.Atatürk)

13.00 Sarıyer-Turgutlu (Yusuf Ziya Öniş)

13.00 Van FK-Sivas Bld. (Van Atatürk)

13.00 Pendik-Düzce (Pendik)

13.00 Hekimoğlu-52 Ordu (Ortahisar)

15.30 İstanbul-Elazığ (N.Kadıoğlu)

15.30 Sakarya-Diyarbekir (Atatürk)

15.30 Eskişehir-Cizre (Eskişehir)

15.30 Akhisar-Etimesgut (Akhisar)

18.00 Y.Malatya-A.Hopa (Y.Malatya)

20.30 Hatay-Şanlıurfa (Atatürk)