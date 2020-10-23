Tur Yozgat'ın

Ziraat Türkiye Kupası 2. tur karşılaşmasında Erbaaspor ile Yozgatspor 1959 karşılaştı. A Spor'dan yayınlanan mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle geçildi. 57. dakikada gelişen Yozgatspor 1959 atağında ceza sahası içinde Ali'nin pasıyla buluşan Fatih topu ağlara gönderdi: 0-1. Kalan sürede başka gol olmadı ve kırmızı-siyahlılar, tek golle kupada 3. tur biletini kapan taraf oldu.