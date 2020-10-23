Ordu’dan müthiş dönüş

Ziraat Türkiye Kupası 2. tur mücadelesinde Ağrı 1970 ile 52 Orduspor karşı karşıya geldi. Ev sahibi, 16'da Mehmet Şirin'in golüyle öne geçti: 1-0. 52 Orduspor, 20'de Gökhan'la eşitliği sağladı. 60'ta duble yapan tecrübeli forvet, takımına 3. turu getirdi. Daha önce 2018-19 sezonunda 3. tura yükselen Ordu, Adana Demirspor'a elenmekten kurtulamamıştı.
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