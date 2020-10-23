Derince’den çıkış yok

Ziraat Türkiye Kupası 2. Turu'nda Belediye Derincespor, sahasında ağırladığı Çankaya Futbol Kulübü'nü 3-0 mağlup etti ve bir üst tura yükselmeyi başardı. Kocaeli ekibine 3. turu getiren goller, Muhammed (2) ve Mehmet Bağlı'dan geldi.