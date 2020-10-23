Derince’den çıkış yok

Ziraat Türkiye Kupası 2. Turu'nda Belediye Derincespor, sahasında ağırladığı Çankaya Futbol Kulübü'nü 3-0 mağlup etti ve bir üst tura yükselmeyi başardı. Kocaeli ekibine 3. turu getiren goller, Muhammed (2) ve Mehmet Bağlı'dan geldi.
Ziraat Türkiye Kupası 2. Turu'nda Belediye Derincespor, sahasında ağırladığı Çankaya Futbol Kulübü'nü 3-0 mağlup etti ve bir üst tura yükselmeyi başardı. Kocaeli ekibine 3. turu getiren goller, Muhammed (2) ve Mehmet Bağlı'dan geldi.
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