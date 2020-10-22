Ziraat Türkiye Kupası: Bucaspor 1928 - Somaspor | CANLI YAYIN

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. Tur heyecanı sona eriyor. Kapanış karşılaşmasında Bucaspor 1928 ile Somaspor karşı karşıya geliyor.

Yeni Buca Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Ömer Faruk Turtay yönetiyor. Turtay'ın yardımcılıklarını ise Hilmi Göktürk İmamoğlu ile Kurtuluş Aslan yapıyor.

BUCASPOR - SOMASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Saat 19:00'da başlayan Bucaspor 1928 - Somaspor maçı A Spor ekranlarından naklen yayınlanıyor.

İLK 11'LER

Bucaspor: Kıvanç, Alper, Enes, Batuhan, Gökhan, Osman, Yusuf, Saruhan, Ahmet, Berke, Sabahattin.

Somaspor: Yusuf, Uğur, Emre, Eren, Abdullah, Mustafa, Özcan, Ali, Yasin, Armağan, Kadir.

GOL | BUCASPOR 1928 0-1 SOMASPOR

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