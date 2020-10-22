Türkiye Kupası heyecanı A Spor'da yaşanıyor!

Ziraat Türkiye Kupası 2. turunda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak altı maçın üçü A Spor’dan naklen izleyiciyle buluşacak.

Giriş: 22.10.2020 06:50 Güncelleme: 22.10.2020 08:19
Türkiye'nin Kupası unvanını alan Ziraat Türkiye Kupası'nda maçlar soluksuz şekilde sürüyor. 2. turda bugün toplam altı müsabaka oynanacak. Tek maç eliminasyon sistemiyle oynanan turnuvada maçlarını kazanan ekipler direkt 3. tura yükselecek. Günün ilk randevularından olan ve saat 13.00'te oynanacak Erbaaspor- Yozgatspor karşılaşması A Spor'dan naklen yayımlanacak. Bu maçın bitimiyle saat 15.00'te başlayacak Belediye Derince-Çankaya FK maçı ve saat 19.00'daki Bucaspor- Somaspor müsabakası da A Spor'dan izleyicilerle buluşacak. Turnuvada 2. tur bu karşılaşmalarla bitecek. Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur müsabakaları ise 3-4 ve 5 Kasım'da yapılacak. Kupa heyecanı sezon boyunca Turkuvaz Medya bünyesindeki A Spor, A2 ve ATV ekranlarından yaşanacak.

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