Tekirdağ geri geldi

Marmara derbisinde kazanan Tekirdağspor oldu. Silivrispor, konuk olduğu Tekirdağ deplasmanında 28. dakikada Ömer Faruk Acı'nın ceza sahası içindeki düzgün vuruşuyla öne geçti. 45. dakikada Fatih Çakır frikikten skora dengeyi getirdi. 62'de Emrah Şenol, Tekirdağspor'u 2-1 öne taşıdı ve maçı aldı. A Spor'dan yayınlanan müsabakada Tekirdağspor adını 3. tura yazdırdı.