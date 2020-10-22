İşte kupa bu!

A Spor'dan yayınlanan Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçı soluk kesti. Esenler Erok'un Vefa Stadı'nda Arnavutköy'ü ağırladığı müsabakada gol düellosu yaşandı. Esenler 39'da Hüseyin Afkan'ın şık golüyle öne geçti. 61'de kaleci Ercüment'ten topu kapan Gökhan Demir ile eşitliği yakaladı ve maç 1-1'le uzatmaya gitti. 95'te Gaffar Toplu frikikten yazdı: 2-1. 101'de Hakkı Türker sağ ayağının dışıyla vurdu: 3-1. Maç bitti derken Arnavutköy coştu. Umut Aydın 111 ve 112'de atıp penaltılara taşıdı.

ÜÇ PENALTI KAÇTI

İlk penaltıyı harika bir frikik golü atan Esenler Eroklu Gaffar attı: 1-0. Mert karşılık verdi: 1-1. Esenler'den Murat'ın penaltısını kaleci Mehmet çıkardı. Ardından Arnavutköy'den Umut yararlanamadı. Samet ve Raşit'in karşılıklı golleri geldi: 2-2. Hakkı takımını 3-2 öne geçirdi. Ferhat kaleci Ercüment'i geçemedi. Muammer topu ağlara göndererek Esenler Erok'u 3. tura taşımayı başardı: 4-2. Arnavutköy'de futbolcular penaltı sonrası büyük üzüntü yaşadı.