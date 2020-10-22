Belediye Derincespor - Çankaya FK | CANLI İZLEYİN

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Saat 15.00'te başlayan zorlu karşılaşmada Belediye Derincespor ile Çankaya FK karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi canlı olarak haberimizden izleyebilirsiniz...

Giriş: 22.10.2020 14:57

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 2. tur maçlarıyla devam ediyor.

Saat 15.00'te başlayan maçta Belediye Derincespor sahasında Çankaya FK'yı konuk ediyor.

Derince Belediye Stadyumu'nda oynanan zorlu maçı Aykut Sergin yönetiyor.

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