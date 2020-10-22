Belediye Derincespor - Çankaya FK | CANLI İZLEYİN

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Saat 15.00'te başlayan zorlu karşılaşmada Belediye Derincespor ile Çankaya FK karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi canlı olarak haberimizden izleyebilirsiniz...
Giriş: 22.10.2020
14:57
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 2. tur maçlarıyla devam ediyor.
Saat 15.00'te başlayan maçta Belediye Derincespor sahasında Çankaya FK'yı konuk ediyor.
Derince Belediye Stadyumu'nda oynanan zorlu maçı Aykut Sergin yönetiyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.