ZTK maçlarını canlı izle! Ziraat Türkiye Kupası maçları nasıl canlı izlenir? A Spor canlı izle...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 2. tur mücadelelerinde 14 kritik maç oynanacak. Kazanan takımların ismini bir sonraki tura yazdıracağı Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçları şu şekilde;

13:00 Elazığ Bld FK - Diyarbekirspor

13:00 Esenler Erok - Arnavutköy Bld

13:30 Sultanbeyli - Yalovaspor

13:30 Kırıkkale BA - Düzcespor

13:30 Çatalcaspor - Şile Yıldız

13:30 1954 Kelkit - Hopaspor

13:30 Ofspor - Yomraspor

13:30 Cizrespor - Siirt İÖİ

13:30 Nevşehir Bld - Kozan Spor

13:30 Muğlaspor - Kızılcabölük

13:30 Isparta 32 - Kestelspor

14:30 68 Aksaray Bld - Yeşilyurt Bld

15:00 Tekirdağspor - Silivrispor

19:00 Fethiyespor - Nazilli Bld