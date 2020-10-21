ZTK maçlarını canlı izle! Ziraat Türkiye Kupası maçları nasıl canlı izlenir? A Spor canlı izle...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 2. tur mücadelelerinde 14 kritik maç oynanacak. Kazanan takımların ismini bir sonraki tura yazdıracağı Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçları şu şekilde;
13:00 Elazığ Bld FK - Diyarbekirspor
13:00 Esenler Erok - Arnavutköy Bld
13:30 Sultanbeyli - Yalovaspor
13:30 Kırıkkale BA - Düzcespor
13:30 Çatalcaspor - Şile Yıldız
13:30 1954 Kelkit - Hopaspor
13:30 Ofspor - Yomraspor
13:30 Cizrespor - Siirt İÖİ
13:30 Nevşehir Bld - Kozan Spor
13:30 Muğlaspor - Kızılcabölük
13:30 Isparta 32 - Kestelspor
14:30 68 Aksaray Bld - Yeşilyurt Bld
15:00 Tekirdağspor - Silivrispor
19:00 Fethiyespor - Nazilli Bld
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