Tekirdağspor - Silivrispor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur maçında Tekirdağspor sahasında Silivrispor ile karşılaşacak. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Tekirdağspor - Silivrispor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | ZTK maçları nasıl izlenir? A Spor izle...

Giriş: 21.10.2020 11:14

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 2. tur mücadelesinde bugün Tekirdağspor ile Silivrispor karşılaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılmaya devam ediyor. Peki, Tekirdağspor - Silivrispor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

TEKİRDAĞSPOR - SİLİVRİSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Tekirdağspor - Silivrispor maçı 21 Ekim Çarşamba günü saat 15:00'da Aspor'da canlı yayınlanacak.

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Tekirdağspor - Silivrispor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası
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