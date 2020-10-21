Tekirdağspor - Silivrispor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 2. tur mücadelesinde bugün Tekirdağspor ile Silivrispor karşılaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılmaya devam ediyor. Peki, Tekirdağspor - Silivrispor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

TEKİRDAĞSPOR - SİLİVRİSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Tekirdağspor - Silivrispor maçı 21 Ekim Çarşamba günü saat 15:00'da Aspor'da canlı yayınlanacak.