Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 2. tur mücadelesinde bugün Tekirdağspor ile Silivrispor karşılaşıyor.

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TEKİRDAĞSPOR - SİLİVRİSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Tekirdağspor - Silivrispor maçı 21 Ekim Çarşamba günü saat 15:00'dan itibaren Aspor'dan canlı yayınlanıyor.

İkinci turda, tek maç eleme usulüne göre 21 Ekim Çarşamba ve 22 Ekim Perşembe günü yapılacak müsabakaların ardından 3. tura yükselen takımlar belli olacak. Bugünün ve yarının maç programı şöyle:

21 Ekim Çarşamba:

19.00 Fethiyespor-Nazilli Belediyespor (Fethiye İlçe)

22 Ekim Perşembe:

13.00 Ağrı 1970-52 Orduspor (Vali Lütfü Yiğenoğlu)

13.00 Erbaaspor-Yozgatspor 1959 (Erbaa İlçe)

13.30 Karbel Karaköprü Belediyespor-Osmaniyespor (Faruk Çelik)

13.30 Büyükçekmece Tepecikspor-1877 Alemdağspor (Tepecik Şenol Güneş)

15.00 Belediye Derincespor-Çankaya FK (Belediye Derincespor)

19.00 Bucaspor 1928-Somaspor (Yeni Buca)