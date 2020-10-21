Tekirdağspor 2-1 Silivrispor | MAÇ SONUCU

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 2. tur mücadelesinde bugün Tekirdağspor ile Silivrispor karşıya geldi. Zorlu mücadele Tekirdağspor'un 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı ve ev sahibi ekip 3. tura yükseldi.

Giriş: 21.10.2020 11:14 Güncelleme: 21.10.2020 17:04

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 2. tur maçlarıyla devam ediyor.

Günün zorlu karşılaşmasında Tekirdağspor ile Silivrispor karşı karşıya geldi.

Tekirdağ Namık Kemal Stadyumu'nda oynanan mücadelede konuk takım 28'inci dakikada Ömer Faruk Acı ile öne geçti.

İlk yarının son dakikasında ise Tekirdağspor Fatih Çakır'ın frikikten attığı golle durumu 1-1'e getirdi.

62'inci dakikada sahneye çıkan ev sahibi ekibin 27 yaşındaki futbolcusu Fatih Çakır attığı golle maçın skorunu tayin etti: 2-1.

Bu sonuçla Tekirdağspor adını 3. tura yazdırdı.

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