Türkiye Kupası'nda şov sürüyor! 3 maç A Spor'da

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. Tur heyecanı bugün oynanacak 14 maçla sürüyor. Turkuvaz Medya'nın futbolseverlerle buluşturduğu kupanın 2. Turunda; Misli.com 3. Lig'de yer alan ve 1. Tur'dan gelen 23 kulüple birlikte yine Misli. com 3. Lig'den 23 takımın katılımıyla toplam 46 takım kozlarını paylaşıyor. 9 maçın, A Spor'dan şifresiz HD kalitesinde canlı olarak ekranlara geleceği kupada bugün de E.Erok-Arnavutköy, Tekirdağ-Silivrispor ve Fethiye-Nazilli Bld. karşılaşmaları A Spor'dan yayınlanacak. Maçlar, koronavirüs salgını nedeniyle tek maç üzerinden oynanacak. Normal sürede beraberlik halinde uzatma oynanacak. Uzatmalarda da eşitlik bozulmazsa tur atlayan takım, seri penaltı atışları sonucunda belirlenecek. Kupada 3. tur maçları 3-4 ve 5 Kasım tarihlerinde oynanacak.