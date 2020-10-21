İçel güle oynaya

İçel İY, Payasspor'u Aslan, Uğur, Fazlı, Yaşar, Gülhan ve Hakkı’nın golleriyle devirip kupada tur atladı.

Giriş: 21.10.2020 06:50
Ziraat Türkiye Kupası 2. tur mücadelesinde 3. Lig 3. Grup takımlarından İçel İdman Yurdu, sahasında 3. Lig 1. Grup ekibi Payasspor'u gol şov yaparak 6-0 yendi. İçel'e turu getiren sayıları Aslan Gök, Uğur Ayhan, Fazlı Ayan, Yaşar Çetin, Gülhan Özdemir ve Hakkı Tosun kaydetti. İçel İdman Yurdu ilk yarıyı 4-0 önde kapatırken, ikinci 45 dakikada oyunu rölantide tuttu. 70'te Gülhan'la skoru 5'leyen ev sahibi ekip, uzatmalarda da Hakkı'nın golüyle skoru ilan etti. M İçel İdman Yurdu bu sonuçla 3. tura yükselen taraf oldu. Teknik direktör İbrahim Baş, karşılaşması sonrası yaptığı açıklamada "Kupada gidebildiğimiz kadar gitmek istiyoruz" diye konuştu.

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