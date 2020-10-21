Fethiyespor - Nazilli Belediyespor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 2. tur mücadelesinde bugün Fethiyespor ile Nazilli Belediyespor karşılaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılmaya devam ediyor. Peki, Fethiyespor - Nazilli Belediyespor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

FETHİYESPOR - NAZİLLİ BELEDİYESPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Fethiyespor - Nazilli Belediyespor maçı 21 Ekim Çarşamba günü saat 19:00'da A Spor'da canlı yayınlanacak.