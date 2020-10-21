Fethiyespor - Nazilli Belediyespor | CANLI YAYIN

Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur mücadelesinde Fethiyespor ile Nazilli Belediyespor, Fethiye İlçe Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Maçın tüm detaylarına ve canlı yayınına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Giriş: 21.10.2020 11:22 Güncelleme: 21.10.2020 18:57

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 2. Tur mücadelesinde Fethiyespor, Nazilli Belediyespor'u konuk ediyor.

Fethiye İlçe Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada hakem Mehmet Çağatay Lakot düdük çalıyor. Lakot'un yardımcılıklarını ise Oğuz Akyüz ile Çağrıcan Pazarcıklı yapıyor.

FETHİYESPOR - NAZİLLİ BELEDİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Saat 19:00'da başlayan Fethiyespor - Nazilli Belediyespor maçı A Spor'da canlı yayınlanıyor.

ASpor CANLI YAYIN

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