Fethiyespor 2-1 Nazilli Belediyespor | MAÇ SONUCU

Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur mücadelesinde Fethiyespor ile Nazilli Belediyespor, Fethiye İlçe Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi Fethiye, 90+4'te attığı golle maçı 2-1 kazanıp adını bir üst tura yazdırdı.

Giriş: 21.10.2020 11:22 Güncelleme: 21.10.2020 21:06

Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur mücadelesinde Fethiyespor ile Nazilli Belediyespor, Fethiye İlçe Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Ev sahibi Fethiye, 1-0 yenik duruma düştüğü maçı son dakikada bulduğu golle 2-1 kazanıp adını 3. Tur'a yazdırdı.

Konuk takım, 21'de Muratcan Bölükbaşı'nın attığı penaltı golüyle 1-0 öne geçti. Bu gole 30. dakikada Yakup Alkan'la yanıt veren Fethiye skoru 1-12e getirdi. Uzatmaların son dakikası olan 90+4'te sahne alan Anıl Gir, attığı golle Fethiye'yi 3. Tur'a taşıdı: 2-1.

GOL | FETHİYESPOR 0-1 NAZİLLİ BELEDİYESPOR

GOL | FETHİYESPOR 1-1 NAZİLLİ BELEDİYESPOR

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