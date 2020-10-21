Fethiyespor 2-1 Nazilli Belediyespor | MAÇ SONUCU

Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur mücadelesinde Fethiyespor ile Nazilli Belediyespor, Fethiye İlçe Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
Ev sahibi Fethiye, 1-0 yenik duruma düştüğü maçı son dakikada bulduğu golle 2-1 kazanıp adını 3. Tur'a yazdırdı.
Konuk takım, 21'de Muratcan Bölükbaşı'nın attığı penaltı golüyle 1-0 öne geçti. Bu gole 30. dakikada Yakup Alkan'la yanıt veren Fethiye skoru 1-12e getirdi. Uzatmaların son dakikası olan 90+4'te sahne alan Anıl Gir, attığı golle Fethiye'yi 3. Tur'a taşıdı: 2-1.
GOL | FETHİYESPOR 0-1 NAZİLLİ BELEDİYESPOR
GOL | FETHİYESPOR 1-1 NAZİLLİ BELEDİYESPOR
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