Darıca 3. Tur’da

Ziraat Türkiye Kupası'nda A Spor'dan yayınlanan maçta Misli. com 3. Lig 2 Grup'ta yer alan Kütahyaspor ile Darıca Gençlerbirliği, kozlarını Kütahya'da paylaştı. Darıca, 25'te Ahmet'in frikikten attığı golle 1-0 öne geçti. Marmara ekibi ilk yarıda, Berat'la iki kez daha gole yaklaşmasına rağmen değerlendiremedi ve devre Darıca'nın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. 2. yarıya da hızlı başlayan sarı-yeşillilerde 49'da Selman'ın şutu direkten döndü. 55'te Kütahya Enes'le beraberliği sağladı: 1-1. 5 dakika sonrasında Kütahya'da Mustafa, 2. sarıdan kırmızı kart gördü. 10 kişi kalan rakibi karşısında ataklarını sıklaştıran Darıca, 85'te Selman'ın golüyle 3. Tur'a adını yazdırdı.