ZTKı maçlarını canlı izle! Ziraat Türkiye Kupası maçları nasıl canlı izlenir? A Spor canlı izle...

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2.tur heyecanı yaşanıyor. Kütahyaspor - Darıca Gençlerbirliği, İçel İdmanyurdu - Payasspor ve Karşıyaka- Bergama Belediyespor maçları A Spor'da canlı yayınlanıyor. İşte detaylar... | Ziraat Türkiye Kupası maçlarını canlı izle! Ziraat Türkiye Kupası maçları hangi kanalda? A Spor izle...

Giriş: 20.10.2020 12:53 Güncelleme: 20.10.2020 12:53

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 2. tur mücadelelerinde 3 kritik maç oynanacak. Kazanan takımların ismini bir sonraki tura yazdıracağı Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçları şu şekilde;

Kütahyaspor - Darıca Gençlerbirliği 14:30 A Spor

İçel İdmanyurdu - Payasspor 17:00 A Spor

Karşıyaka- Bergama Belediyespor 20:00 A Spor

ASpor CANLI YAYIN

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