Kütahyaspor - Darıca Gençlerbirliği maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Kütahyaspor sahasında Darıca Gençlerbirliği ile karşı karşıya geliyor. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Kütahyaspor - Darıca Gençlerbirliği maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | ZTK maçları nasıl izlenir? A Spor izle...

Giriş: 20.10.2020 10:47 Güncelleme: 20.10.2020 10:50

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 2. tur mücadelesinde bugün Kütahyaspor ile Darıca Gençlerbirliği karşılaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılmaya devam ediyor. Peki, Kütahyaspor - Darıca Gençlerbirliği maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

KÜTAHYASPOR - DARICA GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Kütahyaspor - Darıca Gençlerbirliği maçı 20 Ekim Salı günü saat 14:30'da A Spor'da canlı yayınlanacak.

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