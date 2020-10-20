Karşıyaka - Bergama Belediyespor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 2. tur mücadelesinde bugün Karşıyaka ile Bergama Belediyespor karşılaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılmaya devam ediyor. Peki, Karşıyaka - Bergama Belediyespor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

KARŞIYAKA - BERGAMA BELEDİYESPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Karşıyaka - Bergama Belediyespor maçı 20 Ekim Salı günü saat 20:00'da A Spor'da canlı yayınlanacak.