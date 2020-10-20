Karşıyaka - Bergama Belediyespor | CANLI YAYIN

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan sürüyor. 2. tur mücadelesinde Karşıyaka, Bergama Belediyespor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın tüm detaylarına ve canlı yayınına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Giriş: 20.10.2020 11:21 Güncelleme: 20.10.2020 20:18

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan hız kesmeden devam ediyor. Günün kapanış mücadelesinde Karşıyaka, sahasında Bergama Belediyespor ile karşı karşıya geliyor.

İzmir Atatürk Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada hakem Tayfun Sarı düdük çalıyor. Sarı'nın yardımcılıklarını ise Kürşathan Akın ve Tolga Atasoy yapıyor.

KARŞIYAKA - BERGAMA BELEDİYESPOR HANGİ KANALDA?

Saat 20:00'de başlayan Karşıyaka - Bergama Belediyespor maçı A Spor'dan naklen yayınlanıyor.

GOL | KARŞIYAKA 1-0 BERGAMA BELEDİYE

ASpor CANLI YAYIN

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