Karşıyaka 3-0 Bergama Belediyespor | GOLLER İZLE

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur heyecanı hız kesmeden devam etti. Günün kapanış mücadelesinde Karşıyaka ile Bergama Belediyspor karşı karşıya geldi.
İzmir Atatürk Stadyumu'nda oynanan ve A Spor ekranlarından naklen yayınlanan karşılaşmayı Karşıyaka 3-0 kazanarak adını bir üst tura yazdırdı.
Ev sahibi ekibe turu getiren golleri ise Battal Demirbilek, Özkan Duman ve Batuhan Kara kaydetti.
MAÇTAN DAKİKALAR
1'inci dakikada sağdan Barış'ın ortasında Bergamalı defans oyuncusu Egemen tehlikeyi uzaklaştırmak istedi. Ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Battal şık bir vuruşla meşin yuvarlağı uzak köşeden ağlara yolladı: 1-0.
11'inci dakikada ev sahibi ekip etkili geldi. Soldan Mustafa Çalışkan'ın yerden ortasında ceza sahasında Barış gelişine vurdu, kaleci Süleyman topu son anda kornere çeldi.
39'uncu dakikada konuk ekibin sağdan kazandığı serbest vuruşta Halil İbrahim Kaya ceza sahasına kesti, ön direkte Halil Yılmaz kafayı vurdu, kaleci Mehmet üzerine gelen topa sahip oldu. İlk yarı Karşıyaka'nın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
47'nci dakikada ev sahibi ekipten İlyas'ın sağdan ortasında ceza sahasında Barış vurdu, savunmada Egemen topu çizgiden çıkardı.
60'ıncı dakikada Battal'ın ara pasıyla ceza sahasına giren Özkan, rakibinden sıyrılıp kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu filelere gönderdi: 2-0.
66'ncı dakikada Bergamalı Fatih'in ceza sahası dışından şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.
86'ncı dakikada Battal'ın defansın arkasına gönderdiği topla ceza sahasında buluşan Batuhan, karşı karşıya kaldığı kaleci Süleyman'ı aşırtma bir vuruşla avladı: 3-0. Karşıyaka, müsabakadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.
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