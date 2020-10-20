İçel İdmanyurdu - Payasspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 2. tur mücadelesinde bugün İçel İdmanyurdu ile Payasspor karşılaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılmaya devam ediyor. Peki, İçel İdmanyurdu - Payasspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İÇEL İDMANYURDU - PAYASSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

İçel İdmanyurdu - Payasspor maçı 20 Ekim Salı günü saat 17:00'da A Spor'da canlı yayınlanacak.