İçel İdmanyurdu 6-0 Payasspor | MAÇ SONUCU

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 2. Tur maçlarıyla devam ediyor. A Spor'dan canlı yayınlanan mücadelede İçel İdmanyurdu, Payasspor'u konuk etti.
Mersin Stadı'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi İçel İdmanyurdu 6-0'lık skorla kazanarak adını 3. Tur'a yazdırdı.
İçel'e turu getiren golleri 13'te Ayhan Gök, 20'de Uğur Ayhan, 30'da Fazlı Ayan, 42'de penaltıdan Yaşar Çetin, 70'te Gülhan Özdemir ve 90'da Hakkı Tosun kaydetti.
GOL | İçel İ.Y. 1-0 Payasspor
GOL | İçel İ.Y. 2-0 Payasspor
GOL | İçel .Y. 3-0 Payasspor
GOL | İçel İ.Y. 4-0 Payasspor
GOL | İçel İ.Y. 5-0 Payasspor
GOL | İçel İ.Y. 6-0 Payasspor
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