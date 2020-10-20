İçel İdmanyurdu 6-0 Payasspor | MAÇ SONUCU

Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur mücadelesinde İçel İdmanyurdu ile Payasspor karşı karşıya geldi. A Spor ekranlarından naklen yayınlanan maçı ev sahibi İçel 6-0'lık skorla kazanarak adını 3. Tur'a yazdırdı.

Giriş: 20.10.2020 11:06 Güncelleme: 20.10.2020 18:59

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 2. Tur maçlarıyla devam ediyor. A Spor'dan canlı yayınlanan mücadelede İçel İdmanyurdu, Payasspor'u konuk etti.

Mersin Stadı'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi İçel İdmanyurdu 6-0'lık skorla kazanarak adını 3. Tur'a yazdırdı.

İçel'e turu getiren golleri 13'te Ayhan Gök, 20'de Uğur Ayhan, 30'da Fazlı Ayan, 42'de penaltıdan Yaşar Çetin, 70'te Gülhan Özdemir ve 90'da Hakkı Tosun kaydetti.

GOL | İçel İ.Y. 1-0 Payasspor

GOL | İçel İ.Y. 2-0 Payasspor

GOL | İçel .Y. 3-0 Payasspor

GOL | İçel İ.Y. 4-0 Payasspor

GOL | İçel İ.Y. 5-0 Payasspor

GOL | İçel İ.Y. 6-0 Payasspor

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