Belediye Kütahyaspor - Darıca Gençlerbirliği | CANLI İZLEYİN

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Belediye Kütahyaspor sahasında Darıca Gençlerbirliği ile karşı karşıya geliyor. Zorlu karşılaşmayı canlı olarak haberimizden izleyebilirsiniz...

Giriş: 20.10.2020 10:47 Güncelleme: 20.10.2020 14:28

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 2. tur mücadelesinde bugün Kütahyaspor ile Darıca Gençlerbirliği karşılaşıyor.

Dumlupınar Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadeleyi Serkan Önsal yönetiyor.

CANLI İZLEYİN

BELEDİYE KÜTAHYASPOR: Doğukan, Emir, Ömer, Zihni, Fatih, Enes, Ali Han, Serhat, Muhammed, Mustafa, Güven

DARICA GENÇLERBİRLİĞİ: Gürkan, Berat, Ahmet, Selman, Erdem, Halil İbrahim, Yusuf, Ahmet, Atakan, Hüseyin, Emre

KÜTAHYASPOR - DARICA GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Kütahyaspor - Darıca Gençlerbirliği maçı 20 Ekim Salı günü saat 14:30'dan itibaren A Spor'da canlı yayınlanıyor.

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