Menekşeler 2. Tur'da

Ziraat Türkiye Kupası’nda A Spor’dan yayınlanan maçta Orduspor, Arhavi’yi 3 golle geçti. Mor Menekşeler, 2. Tur’da Ağrıspor’la eşleşti.

Giriş: 16.10.2020 06:50
Büyük bir heyecana sahne olan Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur'unda, iki Karadeniz ekibini karşı karşıya getiren maçta gülen taraf Arhavi'yi 3-2'yle geçen Orduspor oldu. Bir zamanlar Süper Lig'de boy gösteren şu anda 3. Lig 4. Grup'ta eski günlerini arayan Mor Menekşeler, 3. Lig 3. Grup'tan rakibi karşısında ilk 15 dakikada 2-0'ı buldu ve devre bu sonuçla tamamlandı. İkinci yarıda Arhavi, 57. dakikada Hüseyin'le farkı bire indirdi. Beraberlik için bastıran sarı-siyahlılar 90'da Efe'nin golüne engel olamadı: 3-1. 90+3'te yine Hüseyin'le gol bulan Arhavispor, kalan sürede sonucu değiştiremedi ve Orduspor, adını 2. Tur'a yazdırmayı başardı.

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