Ziraat Türkiye Kupası’nda şov 3 maçla sürüyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. Tur heyecanı bugün oynanacak 3 maçla tamamlanacak. Turkuvaz Medya'nın futbolseverlerle buluşturduğu kupada 1. Tur'da Misli.com 3. Lig'de yer alan takımlardan 42'si mücadele ediyor. Kupada bugün oynanacak Ordu- Arhavi, Tokat-Erbaa ve Isparta- Kemer maçları A Spor'dan şifresiz HD kalitesinde canlı olarak yayınlanacak. Birbirinden çekişmeli maçlar, koronavirüs salgını nedeniyle tek maç üzerinden oynanacak. Normal süre berabere tamamlanması halinde 15'er dakikalık iki devre halinde uzatma oynanacak. Uzatmalarda da eşitliğin bozulmaması durumunda kupada 2. Tur'a yükselen takım, seri penaltı atışları sonucunda belirlenecek. Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçları; 20-21 ve 22 Ekim tarihlerinde oynanacak.