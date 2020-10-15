Ziraat Türkiye Kupası: Tokatspor 1-2 Erbaaspor | MAÇ SONUCU

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 1. tur maçlarıyla sürüyor. Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu ve A Spor ekranlarından futbolseverlerle buluşan birbirinden heyecanlı maçlarda bugün, günün ilk karşılaşmasında 52 Orduspor FK ile Arhavispor kozlarını paylaştı. Mücadeleyi 3-2 kazanan ev sahibi ekip tur atlayan taraf oldu.