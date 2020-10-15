Zafer Yomra’nın

Kupadaki Karadeniz randevusunda Yomraspor, Fatsa Bld’yi saf dışı bıraktı. Berkay ile öne geçen Yomra’ya Kemal cevap verdi. Ömer ile 2. Tur’a yükselmeyi başardılar.

Giriş: 15.10.2020 06:50

Ziraat Türkiye Kupası'nda iki Karadeniz temsilcisini karşı karşıya getiren mücadelede Yomraspor sevindi. Barkay'ın golüyle Yomraspor 1-0'lık üstünlüğü yakaladı. Ev sahibi Fatsa 54'te Kemal ile eşitliği sağladı ama sevinçleri fazla uzun sürmedi. 4 dakika sonra Ömer fileleri sarstı. Yomra 2-1 ile turu atladı.

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