Türkiye Kupası: Isparta 32 Spor 3-2  Kemerspor 2003 | GOLLER İZLE

Ziraat Türkiye Kupası 1. tur kapanış mücadelesinde Isparta 32 Spor ile Kemerspor 2003 karşı karşıya geldi.
Isparta Atatürk Stadyumu'nda oynanan ve normal süresi 2-2 sonuçlanan karşılaşmayı Isparta 32 Spor 3-2 kazandı.
Ev sahibi ekibe turu getiren golleri Umut Çelik (K.K), Volkan Serim ve Efşan Geçgin kaydederken, deplasman takımının sayıları Deniz Ataç (P) ve Arif Birşen'den (K.K) geldi.
İŞTE KARŞILAŞMANIN GOLLERİ
ISPARTA 32 SPOR 1-0 KEMERSPOR 2003 | GOL
ISPARTA 32 SPOR 1-1 KEMERSPOR 2003 | GOL
ISPARTA 32 SPOR 2-1 KEMERSPOR 2003 | GOL
ISPARTA 32 SPOR 2-2 KEMERSPOR 2003 | GOL
ISPARTA 32 SPOR 3-2 KEMERSPOR 2003 | GOL
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