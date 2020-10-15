Türkiye Kupası: Isparta 32 Spor 3-2  Kemerspor 2003 | GOLLER İZLE

Türkiye Kupası 1. Tur kapanış mücadelesinde Isparta 32 Spor, normal süresi 2-2 biten maçta Kemerspor 2003'ü 3-2'lik skorla mağlup ederek 2. Tur biletini alan son ekip oldu. İşte karşılaşmanın golleri...

Giriş: 15.10.2020 18:58 Güncelleme: 15.10.2020 21:34

Ziraat Türkiye Kupası 1. tur kapanış mücadelesinde Isparta 32 Spor ile Kemerspor 2003 karşı karşıya geldi.

Isparta Atatürk Stadyumu'nda oynanan ve normal süresi 2-2 sonuçlanan karşılaşmayı Isparta 32 Spor 3-2 kazandı.

Ev sahibi ekibe turu getiren golleri Umut Çelik (K.K), Volkan Serim ve Efşan Geçgin kaydederken, deplasman takımının sayıları Deniz Ataç (P) ve Arif Birşen'den (K.K) geldi.

İŞTE KARŞILAŞMANIN GOLLERİ

ISPARTA 32 SPOR 1-0 KEMERSPOR 2003 | GOL

ISPARTA 32 SPOR 1-1 KEMERSPOR 2003 | GOL

ISPARTA 32 SPOR 2-1 KEMERSPOR 2003 | GOL

ISPARTA 32 SPOR 2-2 KEMERSPOR 2003 | GOL

ISPARTA 32 SPOR 3-2 KEMERSPOR 2003 | GOL

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