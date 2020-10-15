Mardin FS:0 Siirt İl Özel: 3

A Spor'dan yayınlanan Mardin-Siirt İl Özel İdare maçında konuk ekip güldü. Maça fırtına gibi başlayan Siirt, erken gollerle rakibinin gardını düşürüp 2. tura yükseldi.

Giriş: 15.10.2020 02:36

6'da kalecinin büyük hatasını Ahmet affetmedi, Siirt 1-0 öne geçti. 22'de Ömer Erel fileleri havalandırdı. Siirt İl Özel İdare ilk yarıyı 2-0'lık üstünlükle tamamladı. İkinci devrede Mardin oyuna ortak olmak için bastırdı. Savunmasında zaman zaman açıklar verdi. Ömer Erel ağları sarstı ve kendisinin 2. takımının 3. golünü kaydederek skoru 3-0'a getirdi.

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