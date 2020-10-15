Mardin FS:0 Siirt İl Özel: 3

6'da kalecinin büyük hatasını Ahmet affetmedi, Siirt 1-0 öne geçti. 22'de Ömer Erel fileleri havalandırdı. Siirt İl Özel İdare ilk yarıyı 2-0'lık üstünlükle tamamladı. İkinci devrede Mardin oyuna ortak olmak için bastırdı. Savunmasında zaman zaman açıklar verdi. Ömer Erel ağları sarstı ve kendisinin 2. takımının 3. golünü kaydederek skoru 3-0'a getirdi.