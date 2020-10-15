Turkuvaz Medya'nın futbolseverlerle buluşturduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan fırtınası sürüyor. 1. tur karşılaşmalarının son gününde ilk karşılaşma 52 Orduspor FK ile Arhavispor arasında oynandı. Corona virüsü salgını nedeniyle tek maç üzerinden oynanan müsabakada kazanan taraf 3-2'lik skorla 52 Orduspor FK oldu ve Karadeniz temsilcisi tur atladı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan 52 Orduspor, Burçin Yüksel'in 4. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Ev sahibi takım, Volkan Akyıldız'ın 13. dakikada attığı golle skoru 2-0 yaptı. İkinci yarıda daha baskılı bir oyun sergileyen konuk ekip, 57'de Hüseyin Terzi'nin golüyle farkı 1'e indirdi. Orduspor Efe Kağan Kayahan'ın 89. dakikada kaydettiği golle skoru 3-1 yaptı. Konuk takım kalan dakikalarda farkı yeniden 1'e indirse de turu geçen taraf 3-2'yle Orduspor oldu.