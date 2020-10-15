MAÇ SONUCU | 52 Orduspor FK 3-2 Arhavispor

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 1. tur maçlarıyla sürüyor. Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu ve A Spor ekranlarından futbolseverlerle buluşan birbirinden heyecanlı maçlarda bugün, günün ilk karşılaşmasında 52 Orduspor FK ile Arhavispor kozlarını paylaştı. Mücadeleyi 3-2 kazanan ev sahibi ekip tur atlayan taraf oldu.

Giriş: 15.10.2020 14:55 Güncelleme: 15.10.2020 15:05

Turkuvaz Medya'nın futbolseverlerle buluşturduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan fırtınası sürüyor. 1. tur karşılaşmalarının son gününde ilk karşılaşma 52 Orduspor FK ile Arhavispor arasında oynandı. Corona virüsü salgını nedeniyle tek maç üzerinden oynanan müsabakada kazanan taraf 3-2'lik skorla 52 Orduspor FK oldu ve Karadeniz temsilcisi tur atladı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan 52 Orduspor, Burçin Yüksel'in 4. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Ev sahibi takım, Volkan Akyıldız'ın 13. dakikada attığı golle skoru 2-0 yaptı. İkinci yarıda daha baskılı bir oyun sergileyen konuk ekip, 57'de Hüseyin Terzi'nin golüyle farkı 1'e indirdi. Orduspor Efe Kağan Kayahan'ın 89. dakikada kaydettiği golle skoru 3-1 yaptı. Konuk takım kalan dakikalarda farkı yeniden 1'e indirse de turu geçen taraf 3-2'yle Orduspor oldu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

EN SON HABERLER

MAÇ SONUCU | 52 Orduspor FK 3-2 Arhavispor
CANLI | Tokatspor - Erbaaspor
İnanılmaz pozisyon! Kaptan topu çizgiden çıkardı
Ziraat Türkiye Kupası’nda şov 3 maçla sürüyor! Karşılaşmalar A Spor'dan canlı yayınlanacak
Ziraat Türkiye Kupası: İçel İdman Yurdu 1-1 Ceyhanspor (5-4 PENALTILAR) | GOLLER İZLE
BİZE ULAŞIN