Kestelspor 2 golle galip

TFF 3. Lig ekibi Alanya Kestelspor sahasında Karaman Belediyespor'u 2-0'lık skorla mağlup etmeyi bildi. Kestelspor'un gollerini Muhammet Özdemir ve Talha Yünkuş kaydetti. Kestelsporlu futbolcular, Karaman Bld'yi eledikleri maçın sonunda büyük sevinç yaşadılar. Hedeflerinin kupada ilerlemek olduğunu ifade ettiler. Kestelspor'un 2. turdaki rakibi ise bugün belli olacak. Akdeniz ekibi, Isparta 32-Kemer 2003 galibi takımla eşleşecek.