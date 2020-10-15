Elazığ turladı

Ziraat Türkiye Kupası'nda Elazığ Karakoçan ile Batman Petrolspor karşı karşıya geldi. Oldukça çekişmeli geçen mücadelede iki takım da 90 dakika boyunca kıyasıya savaştı. 14'te Elazığ, Alper Süren ile net fırsatı kaçırdı. 38'de bu defa Umut Çakar ile Batman Petrol gole yaklaştı ancak ağları havalandıramadı. Devre bu skorla bitecek denirken 44'te Emirhan topla buluştu, Elazığ Karakoçan'ı 1-0'lık üstünlüğe taşıdı.



KIRAN KIRANA

İkinci devrede de maçın kalitesi üst düzeydeydi. Elazığ Karakoçan skoru korumanın peşinde değil farkı artırmanın derdine düştü. Batman Petrolspor, beraberlik için büyük uğraş verdi. İki takım da ciddi pozisyonlar yakaladı ancak karşılaşmada başka gol olmadı. Maçı 1-0 kazanan Elazığ Karakoçan turladı. 2. Tur'da Diyarbekirspor ile eşleştiler.