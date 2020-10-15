CANLI | 52 Orduspor FK-Arhavispor

Turkuvaz Medya'nın futbolseverlerle buluşturduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan fırtınası sürüyor. 1. tur karşılaşmalarının son gününde ilk karşılaşma 52 Orduspor FK ile Arhavispor arasında oynanıyor. Corona virüsü salgını nedeniyle tek maç üzerinden oynanacak müsabakada kazanan taraf tur atlayacak. Maçın canlı yayınını haberimizde bulabilirsiniz...

52 ORDUSPOR FK-ARHAVİ SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

52 Orduspor FK'nın sahasında Arhavi Spor'u konuk ettiği maç saat 13.00'te başladı ve A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.